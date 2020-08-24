Доходы главного санитарного врача Калининградской области выросли почти в два раза

Елена Бабура. Фото: Александр Подгорчук

Сведения о доходах появились на сайте федерального Управления Роспотребнадзора. Судя по документу, главный врач Калининградской области Елена Бабура в 2019 году заработала 3,7 миллиона рублей. Это почти в два раза больше, чем было годом ранее (в 2018-м сумма составляла 2 миллиона).

Из других изменений - в списке имущества появилась квартира площадью 33,7 кв. м. Еще одной квартирой (60,3 квадрата) Елена Бабура владеет вместе с мужем. Руководителю регионального управления Роспотребнадзора также принадлежат автомобиль Hyundai.

Доход супруга главного санитарного врача составил 864 тысячи рублей - на 169 тысяч меньше, чем в 2018-м. Ему принадлежит 1/2 доли в квартире площадью в 104,8 кв. м. (в прошлогодней декларации этой квартиры не было) и автомобиль марки «Skoda», а в пользовании находится земельный участок площадью 1 200 км. м.