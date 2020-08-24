Прокуратура велела закрасить надпись Neuhausen на стене жилого дома в Гурьевске

. Фото: klops.ru

Несколько лет назад на въезде в Гурьевск появился новый микрорайон, а на фасаде одного из домов разместили яркий рисунок и надпись - Neuhausen. Именно так, Нойзхаузен, Гурьевск назывался до войны.

Недавно на надпись обратил внимание один из калининградцев, который усмотрел в ней нарушение закона и отрицание итогов Второй мировой войны. После этого он написал жалобу в прокуратуру. В ведомстве согласились.

"В нарушении требований закона "О государственном языке Российской Федерации" нанесённое на фасад жилого дома изображение с надписью довоенного наименования города "Neuhausen" без соответствующего перевода на русский язык оказывает информационно-идеологическое влияние и формирует у населения Калининградской области отрицание итогов Второй мировой войны, постепенно развивая чувство толерантности к событиям, связанным с фашистской Германией", - говорится в ответе прокуратуры.

По информации издания "Клопс.Ru", надпись должны убрать в течение месяца.