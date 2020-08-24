Трое калининградских школьников представят регион в телевикторине «Умники и умницы»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Трое калининградских школьников прошли в суперфинал телевикторины «Умники и умницы». Эти ребята отправятся в Москву для участия в четвертьфинале Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По результатам трёх этапов в суперфинал телевикторины прошли Ульяна Румянцева из школы № 4 Балтийска, Елизавета Большунас из школы № 48 Калининграда и ученик школы № 25 Калининграда Алексей Костенецкий. Абсолютным победителем региональной телевикторины стала Елизавета Большунас. Кроме того, по решению жюри, ещё три участника отобраны для федеральной программы на усмотрение ведущего телевикторины Юрия Вяземского.

«Для калининградских школьников это серьёзная гуманитарная олимпиада, и зрелищная, и статусная. А представлять, насколько нашим ребятам понятна региональная история, литература, география, всё, что мы связываем с гуманитарным циклом, – для нас тоже очень важно», – подчеркнула министр образования Светлана Трусенёва.