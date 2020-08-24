В Калининграде полицейские задержали двух воровок

В Калининграде полицейские задержали двух женщин, совершивших кражи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На днях житель города пригласил случайную знакомую для приятного времяпровождения. Во время распития спиртного 34-летняя горожанка украла у него смартфон и поспешила домой. Калининградец обнаружил пропажу и обратился в полицию. Выяснив приметы злоумышленницы, полицейские разыскали её, однако к тому времени она уже успела продать гаджет.

Другой случай произошел в квартире 28-летнего потерпевшего. Мужчина пригласил в гости друзей для совместно употребления спиртного. Однако после того как все гости разошлись, горожанин заметил пропажу 22 тысяч рублей. Сотрудники полиции, опросив всех гостей, выяснили, что к краже причастна 42-летняя местная жительница.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.