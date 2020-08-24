Калининградец попался на мошенничестве при продаже канала на видеохостинге

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В Калининграде полицейские раскрыли мошенничество при продаже канала на популярном видеохостинге. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Житель Московской области познакомился в интернете со злоумышленником, который предложил приобрести его канал, на котором 160 тысяч подписчиков.

«Подозреваемый, чтобы удостоверить покупателя в том, что он является владельцем аккаунта, предоставил ему права администратора. Убедившись в достоверности слов, мужчина перевел на указанный им банковский счет 50 тысяч рублей. Однако после получения денег, аферист забрал у потерпевшего права администратора, сообщив, что на видеохостинге произошел сбой, после чего перестал выходить на связь», - рассказали в полиции.

Сотрудники полиции выяснили, что к мошенничеству причастен 20-летний калининградец. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».