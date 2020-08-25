Калининградец вымогал деньги у сожителя бывшей жены

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В Калининграде полицейские задержали вымогателя, который требовал деньги за нераспространение интимного видео. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

40-летний горожанин развелся со своей супругой, которая через некоторое время стала встречаться с другим мужчиной. В ходе переписки мужчина отправил видео интимного характера горожанке, которая случайным образом переслала его бывшему мужу.

«Подозреваемый купил новую сим-карту, позвонил мужчине и потребовал 70 тысяч, угрожая распространить видеозапись», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. На него завели уголовное дело по статье «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.