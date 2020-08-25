В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 16 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет по адресам:

ул. Ольховая 1-19. 2-4,

пл. Октябрьская 11-13, 8-20, 20б, 22-24, 28-30(СОШ № 3)

ул. П. Морозова 10-26

ул. Кленовая 9-23, 2-12

ул. Фабричная 1-13, 5-7, 15-25

ул. Осиновая 2-6

ул. Сосновая 2

ул. С. Разина 34, 36, 35-47

ул. Каменная 1-19, 6-26

пр-т Мира 108

ул. Каштановая аллея 56-58

ул. Штурвальная 2

ул. Тихоненко 76

ул. Серж. Мишина 55, 55а

ул. Коммунальная 19-27

ул. К. Маркса 49-65, 98-110

Холодное водоснабжение прекращено до 14 часов на ул. Подп. Иваникова 6 (гимназия №32).

До 15:00 вода отключена по адресам:

ул. С. Тюленина 2 (гимназия №32)

ул. Куприна 1-7, 17(д/сад №133), 6-12, 20-22

ул. Подп. Емельянова 49а

ул. А. Суворова 55, 25

ул. Киевская 88-90, 98-96.

До 17:00 подача воды приостановлена на ул. И. Сусанина 82в.