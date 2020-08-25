В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 16 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет по адресам:
ул. Ольховая 1-19. 2-4,
пл. Октябрьская 11-13, 8-20, 20б, 22-24, 28-30(СОШ № 3)
ул. П. Морозова 10-26
ул. Кленовая 9-23, 2-12
ул. Фабричная 1-13, 5-7, 15-25
ул. Осиновая 2-6
ул. Сосновая 2
ул. С. Разина 34, 36, 35-47
ул. Каменная 1-19, 6-26
пр-т Мира 108
ул. Каштановая аллея 56-58
ул. Штурвальная 2
ул. Тихоненко 76
ул. Серж. Мишина 55, 55а
ул. Коммунальная 19-27
ул. К. Маркса 49-65, 98-110
Холодное водоснабжение прекращено до 14 часов на ул. Подп. Иваникова 6 (гимназия №32).
До 15:00 вода отключена по адресам:
ул. С. Тюленина 2 (гимназия №32)
ул. Куприна 1-7, 17(д/сад №133), 6-12, 20-22
ул. Подп. Емельянова 49а
ул. А. Суворова 55, 25
ул. Киевская 88-90, 98-96.
До 17:00 подача воды приостановлена на ул. И. Сусанина 82в.