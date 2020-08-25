Росгвардейцы задержали калининградца, избивавшего сожительницу на улице

. Фото: Росгвардия.

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, избивавшего на улице сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К патрулирующему территорию экипажу группы задержания обратилась местная жительница, которая рассказала, что около перекрестка улиц Д. Донского и Марата мужчина избивает женщину.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии увидели женщину с ссадинами и кровоподтеками на лице, рядом с ней находился мужчина, на руках у которого виднелись пятна крови.

Росгвардейцы задержали 45-летнего злоумышленника и доставили его в отдел полиции.