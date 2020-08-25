Два учителя, медик и менеджер магазина: У кого в Калининграде выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Калининградской области за сутки выявлен 21 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

-5 неработающих (в том числе вернувшаяся из Ростова на Дону из отпуска; прибывшая из Казахстана на ПМЖ; заболевший после семейного торжества)

-7 работников предприятий, организаций,

- Ребёнок 5 лет;

- Артистка хора Музыкального театра

- Менеджер ювелирного магазина

- Медицинский работник

- Учитель гимназии (вернулась с отдыха в Краснодарском крае)

- Преподаватель музыкальной школы

Всего в области по состоянию на вторник, 25 августа, зарегистрировано 3304 случая заболевания.

Также по данным оперштаба, в регионе под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 240 человек.