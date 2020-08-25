Два учителя, медик и менеджер магазина: У кого в Калининграде выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Калининградской области за сутки выявлен 21 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
-5 неработающих (в том числе вернувшаяся из Ростова на Дону из отпуска; прибывшая из Казахстана на ПМЖ; заболевший после семейного торжества)
-7 работников предприятий, организаций,
- Ребёнок 5 лет;
- Артистка хора Музыкального театра
- Менеджер ювелирного магазина
- Медицинский работник
- Учитель гимназии (вернулась с отдыха в Краснодарском крае)
- Преподаватель музыкальной школы
Всего в области по состоянию на вторник, 25 августа, зарегистрировано 3304 случая заболевания.
Также по данным оперштаба, в регионе под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются 240 человек.