В Балтийске едва не утонули 10-летний мальчик и 11-летняя девочка

. Фото: Администрация Балтийского муниципального района

В Балтийске накануне вечером спасатели вытащили из воды двоих детей , которых течением унесло на глубину. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте».

Инцидент произошел на городском пляже. 10-летний мальчик и 11-летняя девочка были на море без родителей.

«Детей течением вынесло на яму, где глубина превышала их рост. Спасатели доставили их на берег, в медицинской помощи дети не нуждались», - отметили в администрации Балтийска.