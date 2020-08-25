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Коронавирус Covid-19

Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

У троих заболевших диагностирована пневмония
Виктор СергеевВикторСергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки подтвержден 21 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«У девяти человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у троих диагностирована пневмония. У девятерых коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профилактическом обследовании», - отметили в оперштабе.

Всего в области зарегистрировано 3304 случая заболевания.

По состоянию на вторник, 25 августа, в области на COVID-19 обследовано 156 577 человек, остаются под медицинским наблюдением 240 человек.