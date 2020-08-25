Калининградские власти ожидают 1,3 млн туристов по итогам года

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Власти Калининградской области пересмотрели прогноз по турпотоку в 2020 году. Если ранее планировалось принять около 900 тыс. туристов за 2020 г., то теперь ожидается не менее 1,2-1,3 млн. Об этом сообщил «Вестнику АТОР» региональный министр культуры и туризма Андрей Ермак. В прошлом году регион принял 1,7 млн туристов.

Сейчас загрузка объектов размещения в области достигает 99 процентов. Такой аншлаг в регионе видели лишь однажды – в течение двух дней, когда на местном стадионе играли Англия-Бельгия в рамках ЧМ по футболу 2018 г.

По данным Ассоциации туроператоров, в октябре в области также ждут большое количество туристов. Часть из них приедет по турам, купленным в рамках акции с кешбэком. Несмотря на то, что Калининград подключается к ней только с датами заезда с 1 октября, уже первые дни продаж показали наличие интереса к направлению, добавил Андрей Ермак.