Калининградец получил 120 часов обязательных работ за повторное пьяное вождение

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В Немане осудили местного жителя, который попался на повторном пьяном вождении. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

28-летнего мужчину ранее лишили прав за пьяное вождение. Однако горожанин не сделал выводов и вновь сел пьяным за руль.

Его задержали сотрудники ГИБДД, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ, а также лишил прав на один год.