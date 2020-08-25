В музей Гусева передали икону Святого Георгия Победоносца

Икона Святого Георгия Победоносца
Фото: Администрация Гусевского городского округа
В музее Гусева появился новый экспонат – икона Святого Георгия Победоносца. Образ в дар передала Наталья Мезенцева, президент «Благотворительного Фонда св. Мученика Вонифатия». Подарок приурочили к 75-летию Великой Победы.
Об этом сообщается на страничке администрации Гусева в «ВКонтакте».
«Это стало приятной неожиданностью для музея», - отметили в учреждении культуры.
Церемония вручения иконы прошла перед коллективом музея и в присутствии сопровождавших священнослужителей.