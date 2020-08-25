Ревнивый житель Гусева ударил брата ножом и спрятался в кустах

. Фото: Александр Подгорчук

В Гусеве полицейские задержали мужчину, который из-за ревности ударил брата ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, горожанин приревновал сожительницу к брату и решил разобраться с ним при помощи ножа. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Прибывшие на место полицейские обследовали соседние улицы и вскоре обнаружили подозреваемого, который прятался в кустах. Мужчину задержали и доставили в отдел.

На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до 10 лет.