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В море у калининградского побережья ожидается появление водяных смерчей

Для этого сейчас есть все необходимые условия
Михаил ЯновскийМихаил ЯновскийМихаилЯновский
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Этот смерч на днях заметили возле побережья Литвы.

Этот смерч на днях заметили возле побережья Литвы.

Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

Вероятность появления водяных смерчей в ближайшие дни оценили участники группы «Погода и метеоявления в Калининградской области». Как отмечают администраторы сообщества, температура воды в море у нашего побережья сейчас составляет +20...+21 градус. При этом, в ближайшие 2-3 дня приземная температура воздуха окажется на несколько градусов ниже, чем поверхности воды.

- В таких условиях на границе более холодных нисходящих потоков под мощными кучево-дождевыми облаками и восходящих потоков от поверхности воды будут создаваться динамические условия для появления вращения и характерной «трубы» из конденсата, - объясняют любители метеорологии. - В последние несколько дней водяные смерчи уже начали появляться у побережья Литвы. Такие смерчи как правило имеют продолжительность существования не более чем 5-10 минут, крайне редко выходят на сушу в нашем регионе (при выходе моментально распадаются) и имеют слабую силу - в основном распыляют воду.

Отметим, что водяные смерчи у калининградского побережья - не такая уж большая редкость. В августе 2005 года смерчи наблюдали под поселком Янтарный и в Приморье. В 2006 году вихри появились сразу в нескольких местах береговой линии. 26 июля 2009 года смерч пронесся над Калининградским заливом - его заметили жители Светлого и Прибрежного. В июне 2018 года смерч образовался над морем возле Зеленоградска, а в августе того же года его видели над морем в районе поселка Донское.

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