Суд обязал администрацию Озерска отремонтировать дорогу по маршруту движения школьных автобусов

В Озерске суд обязал местную администрацию отремонтировать дорогу по маршруту движения школьных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Ранее в ходе проверки ГИБДД признала опасным двухкилометровый участок дороги около поселка Богданово из-за выбоин и просадок, а также чрезмерной древесно-кустарниковой растительности.

Прокуратура трактовала выявленные нарушения как ненадлежащее исполнение со стороны администрации возложенной на нее обязанности по содержанию дорог.

Суд согласился с позицией прокуратуры и обязал чиновников в течение 60 дней

устранить повреждения дорожного покрытия, а также древесно-кустарниковую растительность на обочинах дороги.