В Калининграде открылся Музей-квартира первых переселенцев

В Калининграде, в помещении Калининградской областной юношеской библиотеки имени Маяковского, открылся «Музей-квартира первых переселенцев». Инициаторами создания которого стали сотрудники библиотеки.

Как сообщили в пресс-службе библиотеки, открытие музейного пространства приурочено к знаменательной дате - 23 августа 1946 года в Калининградскую область прибыл первый эшелон с переселенцами.

- Поезд привез 160 семей из Брянской области на станцию Гумбиннен. С этого времени началась новая страница в истории нашего региона, - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в музее-квартире воссоздано пространство с элементами смешанного быта немецкой и советской культур за период 40–80-е годы ХХ века. Посетители смогут ознакомиться с архивными материалами, воспоминаниями первых переселенцев.

Уточнить график работы музея-квартиры и записаться на экскурсию можно по телефону: (4012) 64-18-82.