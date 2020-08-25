Алиханов прокомментировал слухи о новом карантине в школах с 21 сентября

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Родители калининградских школьников сейчас в тревожном ожидании. Уже объявлено, что линейки 1 сентября пройдут только для первых и выпускных классов, причем, скорее всего, время линеек для каждой параллели, а то и для класса будет отдельное (решение об этом принимают в школе).

Кроме того, ширятся слухи о том, что в нормальном режиме школьники будут учиться всего три недели, а потом - снова по домам. Якобы на карантин из-за второй волны коронавируса. Накануне губернатора Антона Алиханова попросили в Инстаграме прокомментировать эту информацию.

"Антон Андреевич, как вы можете прокомментировать информацию поступающую из самых разных источников, в том числе, от учителей и воспитателей, о новом карантине с 21 сентября? Спасибо!" - поинтересовался калининградец Максим.

Ответ губернатора был лаконичен: "Комментарий такой: источникам тем давно бы пересохнуть. Пожалуйста".