Tele2 модернизирует сеть: в Калининграде повысили скорость мобильного интернета

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В июле и августе 2020 года Tele2 провела масштабные технические работы в областном центре, а также в Гусеве, Черняховске и Нестерове. В рамках программы модернизации сети специалисты компании расширили полосу частот в диапазоне LTE-1800 МГц, оптимизировав существующий частотный ресурс в интересах технологии LTE. Это позволило значительно увеличить емкость сети и повысить среднюю скорость мобильного интернета на 30%.

На первом этапе программы в мае и июне 2020 года технические специалисты оптимизировали сеть в прибрежных районах области и в нескольких крупных населенных пунктах: в Гвардейске, Гусеве, Полесске, а также в Балтийске, Приморске, Янтарном, Донском, Светлогорске, Пионерском, Сокольниках, Куликове, в населенных пунктах Светловского района/

Частоты, выделяемые для мобильной связи, – это ограниченный ресурс, - рассказал технический директор калининградского филиала Tele2 Сергей Винниченко. - Но мы можем перераспределять их между разными поколениями связи. Очевидно, что потребности в звонках и SMS остаются на прежнем месте, а вот роль скоростного мобильного интернета растет с каждым днем. Мы все особенно почувствовали это в период ограничений, когда оставались дома и активно сидели в интернете. Поэтому оператор модернизирует сеть, отдавая приоритет технологии 4G. Рефарминг позволяет нам увеличить скорость мобильного интернета, чтобы клиенты могли комфортно себя чувствовать в цифровой среде.

Сегодня на стандарт 4G приходится более 80% всего мобильного интернет-трафика в регионе. Весь проект, первый этап которого проводился в мае и июне, компания планирует завершить осенью 2020 года.