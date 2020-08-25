Саперы Балтфлота вывезли из леса в поселке Павлово 9 боеприпасов времен войны

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Военные саперы продолжают обследование лесного массива в районе поселка Павлово под Балтийском. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, накануне группа разминирования соединения морской пехоты обезвредила 9 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Всего было обнаружено пять артиллерийских снарядов, две минометные мины и два взрывателя. Опасные находки уже вывезли на полигон для дальнейшего уничтожения.

Напомним, под Балтийском, в районе Павлово, 9 августа при взрыве снаряда пострадали двое детей, которые отдыхали в лесу с родственниками. Осколочные ранения получили 5-летний мальчик и 9-летняя девочка.