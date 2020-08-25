В Гурьевске инспекторы ГИБДД задержали пассажирский автобус с неисправными тормозами

В Гурьевском районе прошел рейд ГИБДД по выявлению неисправных пассажирских автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Так, был остановлен пассажирский автобус, на котором осуществлялись заказные перевозки. В ходе проверки было установлено, тормозная системы была неисправна, всего же автоинспекторы насчитали сражу десять технических неисправностей. Более того, в конструкцию автобуса были внесены изменения, из-за которых не работали аварийные выходы.

В результате автобус решили эвакуировать на спецстоянку до устранения нарушений.

По данным ГИБДД, всего в ходе рейда к административной ответственности привлекли троих водителей автобусов.