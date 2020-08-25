Министр рассказала, почему во время пандемии уволились 318 калининградских учителей

Светлана Трусенева. Фото: Правительство Калининградской области

О массовом увольнении учителей на сегодняшней пресс-конференции рассказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева. По ее словам, за летний период уволились 318 учителей.

- Не знаю с чем это связано, скорее всего, из-за пандемии,- сказала Трусенева.

Впрочем, по словам министра, острого кадрового дефицита нет. Количество молодых учителей в школах увеличилось на 218 человек. Кроме того, есть еще 217 учителей, которые либо делали перерыв в работе, либо приехали из других регионов.

- В этоой связи мы начинаем год с большим количеством сотрудников по сравнению с прошлым годом,- добавила Светлана Трусенева.

На сегодняшний момент в области не закрыто около 58 вакансий для педагогов по предметам "физика", "химия" и "русский язык".