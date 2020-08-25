Школьные смены в Калининградской области увеличатся на час

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
На сегодняшнем брифинге с журналистами министр образования Светлана Трусенева сообщила, что расписание звонков в школах будет плавающим.
- Это сделано для того, чтобы во время перемены в рекреации (на отдыхе - Ред.) находился один класс. На момент урока это помещение будет проветриваться, и на следующую перемену выйдет уже другой класс,- объяснила министр
Примерно на час в новом учебном году будет увеличена продолжительность первой смены. Вторая удлинится на 45 минут.
- Это не правило и коснется скорее тех школ, где преобладает большое количество учеников, - уточнила Светлана Трусенева.