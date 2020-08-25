В Зеленоградске у школы «Янтарь» открыли новую спортивную площадку

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Фото: министерство спорта Калининградской области
Кластер тренажеров и приспособлений для общефизических тренировок и подготовки к выполнению нормативов ГТО появился в Зеленоградске на территории спортивной школы «Янтарь».
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, стоимость оборудования составила больше 1,5 млн рублей.
«За счет средств местного бюджета подготовлено основание под площадку и произведен непосредственный монтаж», – отметили в министерстве.
Власти сообщают, что поставка элементов для новой спортплощадки стала возможной благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни».