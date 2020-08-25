В Зеленоградске у школы «Янтарь» открыли новую спортивную площадку

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Кластер тренажеров и приспособлений для общефизических тренировок и подготовки к выполнению нормативов ГТО появился в Зеленоградске на территории спортивной школы «Янтарь».

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, стоимость оборудования составила больше 1,5 млн рублей.

«За счет средств местного бюджета подготовлено основание под площадку и произведен непосредственный монтаж», – отметили в министерстве.

Власти сообщают, что поставка элементов для новой спортплощадки стала возможной благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни».