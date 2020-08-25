Калининградка помогла полиции задержать вора-домушника

Жительница города Пионерский глубокой ночью услышала подозрительный шум на улице. Подошла к окну и увидела, как в соседний дом пытается проникнуть мужчина. Поскольку делал это он через оконный проем, а горожанка точно знала, что в этот момент соседка отсутствует, бдительная горожанка поспешила набрать 02. А в ожидании при бытия правоохранителей принялась кричать на незнакомца, призывая его отказаться от явно преступных намерений. Впрочем, тот все равно не слушал.

А напрасно! Когда незваный гость уже покидал жилище с добычей. На входе его встретили полицейские.

- Злоумышленником оказался ранее многократно судимый местный житель, недавно освободившийся из мест лишения свободы, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

На сей раз уголовника будут судить за покушение на грабеж – это в перспективе до 4 лет «зоны». Ну а гражданка, столь громко заявившая о своей гражданской позиции, по идее, достойна награды от Управления внутренних дел.