Возле поселка Талпаки произошла жесткая авария, мотоциклист в коме

. Фото: УГИБДД Калининградской области

В понедельник вечером на трассе Гвардейск - Неман возле поселка Талпаки произошло ДТП, в котором серьезно пострадали двое жителей Славска.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Калининградской области, выезжая со второстепенной дороги, водитель "Мерседеса" не убедился в безопасности движения. В результате автомобиль столкнулся с движущимся по главной дороге в сторону Советска мотоциклом марки «Сузуки». Им управлял 34-летний мужчина, не имевший категории на управление мототранспортом.

- В результате ДТП водитель и 27-летняя пассажирка мотоцикла получили тесные повреждения, - отметили в ГИБДД.

В соцсетях Советска пишут, что травмы у мужчины очень серьезные. В настоящее время он находится в коме.