Зеленоградский магазин оштрафовали за коронавируса

Зеленоградский районный суд на 200 тысяч рублей оштрафовал предприятие «ЕвроРитейл». Причиной стали нарушения требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В июле этого года территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе провел расследование по фактам заражения COVID-19, а также проверку в одном из магазинов по улице Железнодорожной в Зеленоградске. Оказалось, что продовольственные и непродовольственные товары в промышленной упаковке хранились не на складе, а в раздевалке на шкафах, в столовой и в коридоре подсобного помещения. Отсутствовала информация об организации ежедневного перед началом рабочей смены входного контроля с данными термометрии и опроса о состоянии здоровья работников и лиц, проживающих вместе с ними, о возможных контактах с больными. Кожный антисептик, правда, имелся, но и его использовали с нарушением прилагаемой инструкции.

Как сообщили в пресс-службе суда, в магазине также не было обеспечено разделение всех работников по сменам в целях минимизации контактов. Пресловутая раздевалка, а также фасовочная, пол в столовой, шкафы для хранения уборочного инвентаря были грязными, уборочный инвентарь не промаркирован, хранение его не упорядочено, не был выделен отдельный инвентарь с маркировкой для туалетов, не представлено дезинфицирующее средство.

Все перечисленное и стало поводом для соответствующего судебного решения.