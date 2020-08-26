Какие улицы Калининграда останутся в среду без света и воды

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В связи с работами, которые проводит муниципальное предприятие "Водоканал", сразу на нескольких улицах Калининграда в среду, 26 августа, будет ограничена подача воды.

В течение всего дня, с 9:00 до 18:00 воду отключат по адресам: улица Баграмяна 34; улица Генерала Буткова 18, 19, 21, 36; набережная Петра Великого 7 и 9; Московский проспект 6А.

С 10:00 до 17:00 воды не будет на улице Октябрьской.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе предприятия, с 10:00 до 15:00 вода будет отключена в домах по улице Свердлова - 27, 27А, 29А и 31.

Что касается ограничения электроснабжения, то, по информации "Россетей", в среду света не будет по следующим адресам:

улица Алданская, 20, 20А, 22А, 24, 26, 34, 36, 38; улица Банковская, 1, 1А, 3 - 13, 15; улица Коммунистическая, 21; улица Кропоткина, 2-10; улица Маршала Новикова, 9, 11, 13, 15; улица Чайковского, 43; улица Яналова, 37, 39, 41, 43, 45, 47.

Отключения продлятся до 18:00.