В Калининграде таксист угрожал конкуренту ножом

На парковке такси по Ленинскому проспекту в Калининграде двое механизированных извозчиков не поделили между собой территорию. В том смысле, что поджидать клиентов решили на одном и том же месте. Возникшая словесная перепалка накалила атмосферу до того, что 59-летний водила быстренько метнулся в салон своей тачки и появился оттуда, уже вооруженный ножом.

Перед таким аргументом оппонент был вынужден отступить, но ненадолго – на месте событий он вновь появился уже с полицейскими, к которым обратился за помощью. Блюстители порядка провели короткое разбирательство, обезоружили поножовщика И возбудили в отношении него уголовное дело об угрозе убийством. Если предстоящий суд вдруг окажется не самым гуманным в мире, заниматься пассажирскими перевозками горячему калининградскому парню не придется следующие два года.