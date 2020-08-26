На ул. 3-го Белорусского фронта в Калининграде начали строить детский сад

. Фото: мэрия Калининграда

На улице 3-го Белорусского фронта началось строительство нового детского сада на 350 детей, из которых 120 детей – ясельного возраста. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По контракту строительно-монтажные работы на этом объекте должны быть завершены до конца сентября 2021 года. Еще 45 дней отводится на документальный ввод в эксплуатацию, соответственно, если все работы пойдут по графику, то в октябре-ноябре город получит еще один детский сад в Ленинградском районе, где существует большая потребность в местах для детей дошкольного возраста.

«Сейчас на площадке идет проверка территории на наличие взрывоопасных предметов. Далее необходимо заняться переустройством чугунного водопровода диаметром 900 мм, который сейчас как раз попадает под фундамент будущего детского сада. По проекту мы также должны погрузить 530 свай различной длины от 6 до 8 метров. Через месяц проведем контрольные мероприятия на соответствие объемов выполненных работ утвержденному графику. Надеюсь, что все пойдет по плану», – сказал председатель комитета территориального развития Артур Крупин,

По контракту строительно-монтажные работы на этом объекте должны быть завершены до конца сентября 2021 года. Еще 45 дней отводится на документальный ввод в эксплуатацию.