В Калининграде 80 человек спасены при пожаре в многоэтажке

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник днем произошел пожар в многоквартирном доме на улице Строительной в микрорайоне Прибрежный. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 12:49. В квартире на третьем этаже горела кухня с бытовыми приборами.

Сотрудники пожарной службы эвакуировали 80 жильцов дома, пострадал один человек.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты трех пожарно-спасательных частей.

Отметим, что в понедельник, 24 августа, в результате пожара были эвакуированы 56 жильцов дома на улице 9 Апреля.