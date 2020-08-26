Школьница, два учителя и правоохранитель: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки выявлено 26 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших (инфицированных):

- школьница (обследована по контакту с заболевшим родственником);

- два сотрудника медицинского стоматологического центра;

- преподаватель художественной школы (заболела по возвращении из отпуска в Ростовскую область);

-2 преподавателя гимназии и школы (одна заболела в отпуске, по возвращению из Воронежской области, вторая выявлена по контакту с заболевшим родственником);

- сотрудник правоохранительных органов;

- Представитель сми;

- Управляющая отелем (заболела в отпуске);

- двое приезжих из Петропавловска и Самары;

- Водитель у ИП (заболел при возвращении из отпуска в Кемеровской области, где контактирование с заболевшим родственником);

- пятеро неработающих (в том числе вернувшаяся из Самары; прибывшая из Казахстана на ПМЖ; три контактных с ранее заболевшими родственниками);

- три работника предприятий, организаций,

- шестеро пенсионеров (у пятерых из них диагностирована пневмония)

Всего в регионе по состоянию на среду, 26 августа, зарегистрировано 3330 случаев заболевания.