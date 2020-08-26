Школьница, два учителя и правоохранитель: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки выявлено 26 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших (инфицированных):
- школьница (обследована по контакту с заболевшим родственником);
- два сотрудника медицинского стоматологического центра;
- преподаватель художественной школы (заболела по возвращении из отпуска в Ростовскую область);
-2 преподавателя гимназии и школы (одна заболела в отпуске, по возвращению из Воронежской области, вторая выявлена по контакту с заболевшим родственником);
- сотрудник правоохранительных органов;
- Представитель сми;
- Управляющая отелем (заболела в отпуске);
- двое приезжих из Петропавловска и Самары;
- Водитель у ИП (заболел при возвращении из отпуска в Кемеровской области, где контактирование с заболевшим родственником);
- пятеро неработающих (в том числе вернувшаяся из Самары; прибывшая из Казахстана на ПМЖ; три контактных с ранее заболевшими родственниками);
- три работника предприятий, организаций,
- шестеро пенсионеров (у пятерых из них диагностирована пневмония)
Всего в регионе по состоянию на среду, 26 августа, зарегистрировано 3330 случаев заболевания.