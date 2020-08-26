На калининградского таможенника завели уголовное дело за халатность

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На сотрудника таможенного поста в пункте пропуска в Багратионовске завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

В мае этого года на границу прибыл из Польши микроавтобус «Мерседес». Проводившие таможенный контроль сотрудники не заметили внутри незадекларированный товар весом 411 кг и стоимостью более 1,3 млн рублей.

Автомобиль в итоге задержали сотрудники службы собственной безопасности таможни, которые затем заинтересовались работой сотрудников поста.

В результате проверки на сотрудника таможни, проводившего контроль, завели уголовное дело по статье «Халатность». Ему грозит до трех месяцев ареста и штраф в размере 120 тысяч рублей.