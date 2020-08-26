Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

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За сутки в Калининградской области было выявлено 26 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего в области по состоянию на среду, 26 августа, подтверждено 3330 случаев заболевания.

«У десяти заболевших заболевание протекает в форме ОРВИ, у двенадцати диагностирована пневмония. У четверых заболевших коронавирусная инфекция выявлена активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, при профилактическом обследовании», - отметили в оперштабе.

В оперштабе добавили, что с начала пандемии на COVID-19 было обследовано 157 885 человек. Сейчас под медицинским наблюдением остаются 223 человека.