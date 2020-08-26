В Калининграде библиотека имени Михалкова организовала индивидуальные экскурсии

. Фото: Калининградская централизованная библиотечная система

В Калининграде детская библиотека имени Сергея Михалкова (ул. Павлика Морозова, 2) организовала индивидуальные экскурсии. Об этом сообщает департамент развития культуры Калининградской области.

«Читатели смогут познакомиться с документальной фотовыставкой о жизни и деятельности писателя, с его книгами и детскими настенными рисунками по произведениям, а также полюбоваться экспонатами небольшого музея», - говорится в сообщении.

Индивидуальные экскурсии бесплатные, однако необходима предварительная запись по тел. 65-36-00.

Посетителей принимают только в масках и просят соблюдать социальную дистанцию.