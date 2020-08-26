Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области выявили новые случаи коронавируса

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области было подтверждено 26 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Больше половины новых случаев выявлено в Калининграде – 15. Четыре случая выявлено в Гурьевском городском округе, два случая – в Светлогорском городском округе.

По одному случаю зарегистрировано в Мамоновском, Черняховском, Балтийском городских округах.

Всего в области по состоянию на 26 августа подтверждено 26 случаев заболевания.