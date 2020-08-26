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Общество

В «Храброво» задержали пассажирку рейса Москва-Калининград, курившую в туалете самолета

21-летней москвичке грозит арест до 15 суток
Виктор СергеевВикторСергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В калининградском аэропорту «Храброво» задержана пассажирка рейсы Москва-Калининград, которая курила в туалетной кабине самолета. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

21-летнюю жительницу Москвы доставили в дежурную часть Западного линейного управления МВД России на транспорте. На нее завели административное дело по статье «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна».

Нарушительнице грозит штраф до 5 тысяч рублей, либо арест на срок до 15 суток.