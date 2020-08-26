Полиция предупреждает калининградцев о новом виде телефонного мошенничества

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Калининградцы продолжают попадаются на уловки мошенников как в интернете, так в ходе телефонных разговоров.

Региональное управлением МВД сообщает о новом виде телефонного мошенничества. По данным ведомства, жителям области стали поступать телефонные звонки с номера с кодом 495 или 499.

«Аферист сообщает, что человеку одобрен кредит. Гражданин отвечает, что не оставлял заявку, тогда лже-сотрудник просит назвать код из смс-сообщения, чтобы аннулировать заявку», - рассказали в пресс-службе полиции.

После этого под чутким руководством «банковского сотрудника» гражданин, в большинстве случаев, заходит в свой личный кабинет, производит манипуляции, после чего диктует код из смс-сообщения.

«А уже после общения выясняется, что гражданин в своём мобильном приложении оформил кредит на немалую сумму и сам же перевёл деньги мошеннику. Будьте внимательны! Не совершайте никаких манипуляций под диктовку незнакомцев с какого бы номера они не звонили и кем бы не представлялись», - добавили в пресс-службе УМВД.