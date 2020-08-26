Военные саперы вывезли из леса в поселке Павлово 53 боеприпаса времен войны

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Военные саперы продолжают очищать лесной массив около поселка Павлово под Балтийском от боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, накануне группы разминирования соединения морской пехоты обезвредили 53 взрывоопасных предмета. Среди них 49 артиллерийских снарядов, ручная граната Ф-1 и один взрыватель к артиллерийскому снаряду.

Обнаруженные боеприпасы были вывезены на полигон для дальнейшего уничтожения.

Напомним, под Балтийском, в районе Павлово, 9 августа при взрыве снаряда пострадали двое детей, которые отдыхали в лесу с родственниками. Осколочные ранения получили 5-летний мальчик и 9-летняя девочка.