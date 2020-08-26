В Калининграде водителю сломали челюсть за то, что он медленно ехал

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде избили водителя, который отказался нарушать Правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в поселке Прегольском. Калининградец двигался по дороге с допустимой скоростью, однако ехавший следом водитель посчитал, что он ехал медленно.

Злоумышленник обогнал автомобиль, а затем прижал к обочине и избил водителя, сломав ему челюсть.

Пострадавший успел сфотографировать номер машины злоумышленника, так что полицейским не составило труда установить личность нападавшего. На 33-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.