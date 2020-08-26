Центральный рынок в Калининграде остался без воды из-за самовольных раскопок

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На улице Баранова в Калининграде предприниматель, которому принадлежит одно из прилегающих к улице зданий, начал проводить самовольные раскопки. Мужчина хотел поменять холодный водопровод, но в результате своих действий оставил без горячей воды весь Центральный рынок, сообщается на странице администрации Калининграда в «Фейсбук».

«По закону он должен был получить на руки соответствующий ордер в Калининградской службе заказчика, но не сделал этого», - заявили в городской администрации.

На место вызвали сотрудников полиции, которые остановили работы и составили протокол. Теперь бизнесмену грозит штраф.