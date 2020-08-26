Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Центральный рынок в Калининграде остался без воды из-за самовольных раскопок

На предпринимателя, перекопавшего улицу Баранова, составили протокол
Виктор СергеевВикторСергеев
КомментироватьОставить комментарий
.

.

Фото: Facebook

На улице Баранова в Калининграде предприниматель, которому принадлежит одно из прилегающих к улице зданий, начал проводить самовольные раскопки. Мужчина хотел поменять холодный водопровод, но в результате своих действий оставил без горячей воды весь Центральный рынок, сообщается на странице администрации Калининграда в «Фейсбук».

«По закону он должен был получить на руки соответствующий ордер в Калининградской службе заказчика, но не сделал этого», - заявили в городской администрации.

На место вызвали сотрудников полиции, которые остановили работы и составили протокол. Теперь бизнесмену грозит штраф.