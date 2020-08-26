С 31 августа начинает курсировать «студенческий» поезд из Советска в Калининград

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С 31 августа, накануне нового учебного года, в расписание вновь назначается вечерний поезд № 6387/6388 сообщением Советск-Калининград. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Поезд будет курсировать по воскресеньям, но первый рейс после летних каникул выполнит 31 августа.

Время отправления из Советска – 18:00. В пути следования до Южного вокзала предусмотрены все остановки, включая Полесск, Гурьевск, Кутузово Новое и Северный вокзал.

Напомним, что с 1 сентября в новом учебном году школьники и студенты очной формы обучения по-прежнему смогут приобретать билеты со скидкой 50% на проезд в пригородных поездах при предъявлении справок из образовательных учреждений.