Tele2 проанализировала музыкальные предпочтения абонентов Северо-Запада в приложении «Звук»

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Мобильное приложение «Звук» (16+) позволяет бесплатно слушать музыку из каталога, добавлять понравившиеся треки в личную коллекцию и формировать индивидуальные плейлисты. Кроме того, пользователи сервиса могут скачивать любые треки на смартфон и воспроизводить их офлайн.

В первом полугодии 2020 года количество пользователей сервиса среди клиентов оператора выросло на 21% год к году. Максимальный прирост в 29% зафиксирован в Петрозаводске, на 27,5% – в Калининграде и на 25,6% – в Вологде.

В среднем по Северо-Западу абоненты Tele2 использовали приложение «Звук» более 69 минут в сутки. Лидером по прослушиванию стали клиенты из Республики Карелия – 76 минут в день. В Калининграде это показатель равен 70 минутам.

Дольше всего в первом полугодии 2020 года музыку с помощью сервиса слушали клиенты из Республики Карелии: в среднем абоненты тратили на это более 76 минут в день. Далее в списке – абоненты оператора из Вологодской области, которые посвящали музыке 75 минут. В лидерах по прослушиванию треков с помощью приложения также пользователи из Псковской области, где музыку слушали 72,5 минуты в день. В Калининграде музыку слушают 70 минут в день.

В основном клиенты Tele2 отдают предпочтение музыке в стиле поп.

В топ-5 треков вошли:

· «Луна не знает пути» – Тайпан, Agunda;

· «Девочка, танцуй» – Artik & Asti;

· «Любимка» – NILETTO;

· «Увезите меня на дип-хаус» – GAYAZOV$ BROTHER$;

· РАТАТАТАТА – MORGENSHTERN, Витя АК.

Чтобы воспользоваться приложением «Звук», его необходимо скачать и установить на свой смартфон. При этом для абонентов тарифов линейки «Мой Tele2», архивной линейки «Черный» и премиум-подписчиков, интернет-трафик на прослушивание музыки тратиться не будет. Сервисом можно пользоваться бесплатно или приобрести премиум-подписку, которая позволяет слушать музыку в лучшем качестве и скачивать ее на смартфон.