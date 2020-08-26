Алиханов поручил обустроить пляж на карьере в СНТ «Мечта»

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На карьере в районе СНТ «Мечта» в микрорайоне Прибрежный будет обустроен пляж. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На заседании комиссии государственный инспектор по маломерным судам Калининградской области Сергей Козлов сообщил, что этот карьер уже давно вызывает озабоченность, так как место популярное, но не официально не оборудовано. В результате только в прошлом году там утонули два человека, в августе этого года – ребенок.

«Если это такое популярное место у отдыхающих, необходимо оборудовать там пляж. У нас из года в год на этом месте гибнут люди. Необходимо создать пляжную инфраструктуру и организовать дежурства спасателей», – сказал Антон Алиханов.