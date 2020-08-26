В БФУ имени Канта пожилым преподавателям запретили читать лекции в аудиториях

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Преподаватели БФУ имени Канта старше 65 лет в новом учебном году смогут читать лекции только дистанционно. Об этом сообщила проректор университета по образовательной деятельности Анна Тышецкая. Интервью опубликовано на официальном сайте БФУ.

По словам Тышецкой, на такие меры университет был вынужден пойти из-за требований Роспотрбнадзора. "Согласно этим рекомендациям (Роспотребнадзора - Ред.), не допускается проведение занятий в очном режиме преподавателями старше 65 лет. Их лекции будут проводиться дистанционно по расписанию", - отметила проректор.

В целом, как отметила Анна Тышецкая, учебный год начнется в очном режиме, хотя и с некоторыми особенностями. В частности, и студенты, и преподаватели, находящиеся в университете, обязаны будут соблюдать масочный режим.

"Студентам и преподавателям в университете будут выданы многоразовые маски, ношение которых будет обязательным при входе в корпус, - пояснила Анна Тышецкая. - Наличие маски будет проверяться. В масках студентам нужно будет находиться в течение всего учебного дня. Снимать их могут только преподаватели во время чтения лекций".

Проректор добавила, что важно помнить о соблюдении социальной дистанции, поэтому "скопление студентов в холлах, других помещениях пока недопустимы".