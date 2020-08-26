Роспотребнадзор сообщил, когда проведут вакцинацию против гриппа на предприятиях Калининграда

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Предписания об организации иммунизации сотрудников против гриппа получили руководители 126 предприятий Калининградской области. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, иммунизацию предложили организовать до 15 октября 2020 года.

- В предстоящем эпидемическом сезоне по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями существует вероятность одновременной циркуляции респираторных вирусов, вирусов гриппа и COVID-19, - отмечают в ведомстве. - Это увеличивает эпидемические риски возникновения микст-инфекции (грипп + коронавирусная инфекция), развития тяжелых форм заболевания, осложнений и летальных исходов.

Для эпидемического сезона 2020-2021 годов, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, изменен весь «штаммовой» состав вакцины: обновлены штаммы вирусов гриппа А(H1N1/09), гриппа А (H3N2), гриппа В.

- Смертность привитых взрослых от внебольничных пневмоний снижается в 2,5-3 раза, - отмечают в Роспотребнадзоре. - Типоспецифический иммунитет после прививки развивается через 14 дней, а его продолжительность – 6-12 месяцев, поэтому прививаться против гриппа следует ежегодно.