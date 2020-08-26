Глава управления СК по Калининградской области заработал за год 3,7 млн

На сайте Следственного комитета РA появились сведения о доходах за 2019 год главы регионального управления ЧК Дмитрия Бочарова. Эту должность, напомним, он занимает с февраля нынешнего года.

Судя по декларации, годовой доход Бочарова составил более 3,7 миллиона рублей. В собственности у руководителя СК - квартира площадью 77 квадрата, в пользовании - земельный участок 1220 кв м и дом 107,3 кв.

У супруги Дмитрия Бочарова есть квартира площадью 74,6 кв м (пользуется вместе с мужем) и автомобиль Nissan Qashqai.

У одного из двух несовершеннолетних детей никакой собственности нет, но есть в пользовании квартира 74, 6 квадрата (совместно с матерью). У второго ребенка - доли в земельном участке 1220 кв м и в жилом доме 107,3 км м и три квартиры (39,3 кв м, 61,1 кв м и 77 кв м).