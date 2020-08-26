«Балтика» разгромно проиграла «Велесу» и вылетела из Кубка России

Сегодня калининградская «Балтика» провела в Москве матч 1/64 Кубка России. Соперником на этой стадии розыгрыша стал столичный «Велес», который тоже выступает в AYK/

Первыми забили балтийцы: уже на 13-й минуте отличился бразильский полузащитник Наилсон. Удержать преимущество в счете удалось практически до конца первого тайма, но 40-й минуте нападающий хозяев Илья Стефанович все-таки восстановил равновесие. Спусья четыре минуты после перерыва он же вывел свою команду вперед.

На 74-й минуте полузащитник «Велеса» Артур Галоян сделал счет 3:1, а спустя примерно четверть часа он же оформил дубль. Итог - 4:1 в пользу «Велеса», и «Балтика» покидает розыгрыш Кубка.

Следующую игру, уже в чемпионате ФНЛ, «Балтика» проведет дома в воскресенье, 30 августа. На стадионе «Калининград» команда примет тольяттинский «Акрон».