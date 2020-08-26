Полицейские вернули жительнице Немана украденный скутер

Пропажу хозяйка скутера обнаружила после того, как решили прокатиться на своем скутере и заглянула в сарай, где тот хранился. Но мотороллера на месте не оказалось, и женщина обратилась в полицию.

Вскоре удалось установить, что к краже причастен 27-летний односельчанин потерпевший. Мужчина похитил скутер ночью и продал его в соседнем поселке. Как выяснили полицейские, после кражи мотороллер продавался потом еще несколько раз.

- Краденое транспортное средство в итоге было обнаружено в Славском районе в видоизмененном виде, - сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.